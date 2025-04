’From Ground Zero’ e Cocco Cantini

Appuntamento oggi dalle 21 nella libreria Palomar, in piazza Dante, con la seconda parte di ’From Ground Zero’, un documentario che racconta storie di lotta e speranza attraverso ventidue cortometraggi, ognuno con una prospettiva unica sulla realtà di Gaza.

Sarà una serata speciale, perché prevede la partecipazione anche di Stefano ’Cocco’ Cantini (nella foto) che con il suo intervento unirà il potere delle immagini e della musica, per un’esperienza emozionante e riflessiva.

Il progetto ’From Ground Zero’, lanciato negli ultimi mesi del 2023 da Rashid Masharawi, regista palestinese originario di Gaza, nasce dalla necessità di tracciare la memoria di quanto vissuto affinché la storia dell’occupazione della Palestina non possa essere riscritta senza tenere conto di quella dei palestinesi. L’idea di comporre un film collettivo di ventidue cortometraggi, ideati, scritti e diretti da altrettanti giovani autori e autrici palestinesi, consente una molteplicità di punti di vista in una pluralità di linguaggi che mostrano devastazione e macerie ma anche la resistenza attraverso l’atto creativo, la poesia e la gioia dello stare insieme. In questo gruppo di corti c’è una differenza qualitativa, ma sono tutti accomunati dall’urgenza di raccontare già dai nervosi movimenti della macchina a mano.