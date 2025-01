"FotografiAmo", nuovo appuntamento. Luca Vescera ospite del Fotoclub

Riprendono gli appuntamenti "FotografiAmo", le serate d’autore organizzate dal Fotoclub Follonica con illustri fotografi. Oggi alle 21, nei locali ex Ipsia, in viale Europa (ingresso gratuito), la serata sarà dedicata a Luca Vescera, docente della Nikon school. Classe 1962, fin da piccolo è stato affascinato dalla fotografia, acquistando la prima Reflex a 15 anni. A quell’età l’interesse era sperimentare la fotografia analogica e vivere l’emozione della camera oscura e dello sviluppo e stampa in bianco e nero. Nel tempo si è avvicinato alla fotografia digitale, cominciando a frequentare corsi, allo scopo di approfondire le molteplici tecniche di scatto e post-produzione. Nel ricco portfolio ci sono foto selezionate da aziende e numerosi scatti premiati con riconoscimenti fotografici.