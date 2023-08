"Foot Golf Beach in Tour a Follonica: campioni in spiaggia per Airc" Arriva a Follonica la prima edizione di "Foot Golf Beach in Tour", un evento a sostegno di Airc che prevede una cena di gala e una gara non competitiva. Special guest: Felice Centofanti, Mario Bortolazzi e altri. Programma: mattina 6 buche junior, pomeriggio 12 buche senior.