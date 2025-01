Fondi Pnrr, come l’istruzione cambia volto

Il video racconto del Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato dedicato dedicato a due nuove Scuole primarie di Grosseto e Follonica, che sono state abbattute per essere integralmente ricostruite con i fondi destinati alla realizzazione di nuovi istituti, e all’IC ‘’Falcone e Borsellino’’ di Gavorrano che, con i fondi Pnrr per la Scuola 4.0, ha realizzato un laboratorio di linguistica per scambi con altre scuole europee e un laboratorio di robotica per stimolare la creatività degli studenti. Grazie al Pnrr la Scuola primaria ‘ìEnrico Toti’, dell’IC Grosseto 6, è stata demolita per essere interamente ricostruita secondo le nuove necessità della didattica e del benessere degli studenti. ‘"C’è un clima di grande attesa nella nostra scuola per quanto riguarda la realizzazione del nuovo edificio - spiega la docente Susanna Delli Castelli - Sarà sicuramente molto funzionale, luminoso, spazioso e coniugherà il well-being con il well-doing, importanti per il benessere degli adulti che lavorano e dei bambini che apprendono’". Le operazioni di scavo e di realizzazione del piano d’appoggio in cemento armato sono terminate e si procede alla costruzione di tre volumi con uno spazio centrale di ingresso per accogliere bambini e genitori.

"La scuola è senz’altro uno spazio fisico - sottolinea la Dirigente scolastica Verena Tassinari - ma è soprattutto uno spazio relazionale"’. Secondo il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna (foto), la riqualificazione della scuola di via Monte Bianco permetterà "un adeguamento della struttura alle nuove necessità della didattica, sempre più funzionale allo sviluppo dei nostri giovani in un’ottica proiettiva verso il futuro"’. Anche a Follonica procede il cantiere per la demolizione e ricostruzione della scuola primaria ’Gianni Rodari’’ dell’IC Follonica. ‘"Al momento - spiega l’architetto Gianluca Goi - stiamo ultimando le fasi di realizzazione delle platee di fondazione con la realizzazione delle nervature. Il termine ultimo del cantiere che abbiamo fissato è marzo 2026". Il progetto del nuovo edificio prevede uno spazio centrale, fulcro tra ambiti diversi, con la finalità di tenere insieme la scuola con la città. "La didattica - dice la dirigente scolastica Elisa Ciaffone - è cambiata in questi anni e l’edilizia scolastica deve favorire questo cambiamento". Spostandoci a Gavorrano troviamo l’IC ’Falcone e Borsellino’, la cui principale vocazione è lo studio delle lingue. Per questo, con i fondi destinati alla Scuola 4.0, ha puntato a realizzare un’aula linguistica, con tutti gli arredi e la dotazione informatica".