Follonica Summer Nights Tutto pronto per il super festival

Tutto è pronto per il Follonica Summer Nights: inizierà mercoledì prossimo l’edizione 2023 che si svolgerà nel Parco Centrale. Il festival si conferma anche in questa edizione come un punto di riferimento nazionale per la musica dal vivo e momento culturale innovativo, prestigioso e divertente per l’estate follonichese. Si parte mercoledì 9 con Mr Rain, il 10 sul palco ci sarà Geolier, il 12 Massimo Ranieri, il 13 Giorgio Panariello e Marco Masini, il 19 Madame e il 20 serata speciale con Follsonica By Night, un concerto evento ad ingresso gratuito con i migliori artisti emergenti. Poi si prosegue il 21 agosto con Salmo ed infine il 22 agosto la serata conclusiva con Filippo Caccamo. "Come ogni anno il Follonica Summer Nights è una rassegna di assoluto livello artistico che porta a Follonica grandi nomi del panorama musicale – dice il sindaco Andrea Benini – Siamo felici di ospitare all’interno del Parco Centrale una rassegna che ha un grande richiamo per tutto il territorio. Questa manifestazione si è ormai consolidata come una delle principali rassegne artistiche dell’estate toscana, grazie ad un programma di altissima qualità, fatto di concerti e spettacoli" Sandro Giacomelli, Tania Ferri ed Elisabetta De Luca, soci fondatori di Leg Live Emotion Group sono soddisfatti: "Torniamo, per l’estate 2023, a rinnovare la collaborazione con il Comune di Follonica per l’organizzazione del Follonica Summer Nights – dicono – con sempre più entusiasmo e affetto verso il festival. Come per le precedenti edizioni anche quest’anno abbiamo cercato, di concerto con le istituzioni, di selezionare i contenuti artistici in modo da dare a tutte le fasce di pubblico l’opportunità di trovare spettacoli adatti ai propri gusti, con una particolare attenzione verso i giovani. Ancora una volta ci preme sottolineare come sia stata essenziale la collaborazione con il Comune di Follonica, senza la quale non sarebbe stato possibile offrire alla città eventi che vedono la presenza dei più amati artisti del panorama italiano. Non vediamo l’ora di poter tornare a vivere le magiche serate che vedono il parco gremito di persone intente a condividere l’emozione di un’estate ricca di intrattenimento, cultura e divertimento".