Festival musicale. Arrivano 180 pianisti

"Orgogliosi del livello raggiunto dalla manifestazione che ha creato una forte sinergia tra arte e territorio". Così l’assessora Maddalena Ottali commenta la presenza di 180 giovani pianisti provenienti da ogni parte del mondo che arriveranno in Laguna per partecipare all’edizione 2024 dell’"Orbetello Piano Competition", il concorso pianistico made in Maremma che si terrà all’Auditorium comunale dal 3 all’11 maggio. Nato nel 2017 da un’idea del maestro Giuliano Adorno e di Beatrice Piersanti, l’Orbetello Piano Competition è un concorso pianistico aperto a giovani talenti ed è organizzato dall’associazione Kaletra con il supporto dell’Amministrazione comunale e di numerosi sponsor privati. Il concorso, nel corso del tempo, è cresciuto molto, fino ad attestarsi tra i più prestigiosi anche sul piano internazionale. "L’Orbetello Piano Competition insieme al Piano Festival – spiega Giuliano Adorno (nella foto), direttore artistico di entrambe le manifestazioni – sono eventi cresciuti considerevolmente nel corso degli anni grazie al supporto dell’intero territorio, che li ha accolti con entusiasmo e partecipazione. Quest’anno siamo molto orgogliosi di annunciare che abbiamo raggiunto la quota record di 180 iscrizioni, numeri tra i più alti in Europa e che lanciano il concorso nel panorama mondiale". Artisti provenienti da Italia, Croazia, Estonia, Spagna, Francia, Belgio, Germania, Russia, Ucraina, Vietnam, Bulgaria, USA, Cina, Corea del Sud, Giappone, Georgia, Armenia, Colombia e persino dall’Australia arriveranno a Orbetello per la competition che si divide in due categorie: Junior, che va dai bambini in età prescolare fino ai 21 anni, e Master dedicata ai pianisti fino a 35 anni, che si contenderanno borse di studio e concerti premio nella stagione estiva di Orbetello Piano Festival e in altri festival.

Michele Casalini