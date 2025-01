"Favole e sogni". Eventi in biblioteca per bambini e adulti

Tornano nella biblioteca comunale "Italo Calvino" gli appuntamenti con le fiabe "Favole e sogni", dedicati a grandi e piccini. Un nuovo viaggio avventuroso tra storie e racconti, con sei appuntamenti a cadenza quindicinale, da gennaio fino ad aprile, nei quali gli attori della compagnia teatrale AnimaScenica e del Teatro Studio interpreteranno le favole coinvolgendo nella recitazione i bambini.

"Come promesso – dice la sindaca Elena Nappi – tornano in biblioteca le favole per i nostri bambini che ci accompagneranno fino a Pasqua e che anche nel periodo estivo saranno un intrattenimento settimanale fisso per regalare alle famiglie che scelgono Castiglione come meta di vacanza un momento di magia e sogni per i loro figli".

Tutti gli spettacoli iniziano alle 16 e sono ad ingresso gratuito. Il primo appuntamento è oggi con "Quando sarò rana" della compagnia teatrale AnimaScenica. Una favola incantata che racconta il mondo visto dai cuccioli, una prospettiva narrativa interessante, in cui i bambini si identificano e gli adulti possono abbandonarsi a spunti di riflessione insoliti e divertenti punti di vista.