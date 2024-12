Fabrizio Rossi: "Aurelia. Fondi approvati"

La Camera dei Deputati ha approvato ieri l’ordine del giorno presentato dall’onorevole Fabrizio Rossi (FdI) che impegna il governo a destinare (attingendo dalle risorse della manovra di parte corrente) 500mila euro per il 2025 e 1 milione di euro per 2026 ad Anas, società gestore della Statale Aurelia per la realizzazione di due svincoli in località Cupi e Banditella nel comune di Grosseto.

"E’ ormai noto – dice Rossi – che l’Aurelia è stata inserita come priorità nazionale, presente nel ’libro bianco’ redatto dalle Camere di commercio della toscana e da Uniontrasporti Pertanto, con l’approvazione del mio Odg, il governo si è così impegnato a mettere le risorse affinché questi due importanti svincoli sia realizzati".