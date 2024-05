Ex Aeronautica Bando per la sosta

Un bando per il parcheggio all’interno dell’ex 64° deposito dell’Aeronautica militare. Il comune intende concedere in gestione un’area da adibire a parcheggio pubblico custodito per la stagione estiva 2024. È stato pubblicato un avviso di indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata. Gli interessati dovranno, entro le 12 del 7 maggio, presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara utilizzando la procedura telematica regionale Start. Il pubblico avviso prevede un costo del servizio a fronte della gestione diretta e dell’incasso diretto di tutti proventi derivanti dalla gestione stessa, con remunerazione di un importo, pari all’offerta al ribasso dell’aggiudicatario sulla base di quella posta a base d’asta fissata in 52.725 euro, per tutta la durata della concessione. Il concessionario dovrà anche fare una serie di interventi di riordino e sistemazione, attività di pulizia.