"Europe for Peace": fiaccolata della pace nelle vie del centro

Si è svolta ieri sera nel Parco della Rimembranza la fiaccolata della pace organizzata dai soggetti promotori in Maremma di "Europe For Peace" che hanno fatto proprio l’appello promosso dalla Rete italiana Pace e Disarmo, ovvero "La nostra condanna contro ogni forma di violenza, di aggressione e di rappresaglia contro la popolazione civile, sia palestinese, sia israeliana, è assoluta".

Si è trattato di una processione silenziosa "con cui ribadire l’urgenza di attivare percorsi di nonviolenza e pacificazione per i popoli israeliano e palestinese – dicono gli organizzatori –. La manifestazione ha fatto richiamo alla fiaccolata promossa sulla cinta muraria di Grosseto lo scorso febbraio, con centinaia di persone avvolte solamente dalle bandiere della Pace come simbolo dello sforzo collettivo su cui far convergere il contributo di tutti per giungere alla fine delle ostilità. Una richiesta rinnovata ai governi nazionali per compiere ogni sforzo per rimettere al centro la mediazione".