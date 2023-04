Estorsione ed usura Tre assoluzioni

L’accusa era pesante: aver estorto soldi ad una coppia e di avergli poi applicato tassi di interesse da usurai. In tre erano finiti a processo ma ieri sono stati assolti dal collegio del tribunale di Grosseto, composto dal presidente Adolfo Di Zenzo e dai giudici Laura Previti e Ludovica Monachesi. Gli imputati erano Gianluca Moi, 38 anni, accusato di estorsione, usura e detenzione illegale di armi, insieme ad Alessio Meschinelli, 45 anni, e a Ciro Cuomo, 40 anni, accusato solo di usura. Marito e moglie avevano raccontato di aver rapinato una tabaccheria perchè gli servivano soldi per pagare i debiti a tre persone che li stavano minacciando di morte. I tre, secondo la coppia, avevano applicato interessi da usurai. La sostituta procuratrice Valeria Lazzarini aveva chiesto pene pesanti: 9 anni per Moi, 7 anni e 3 mesi per Meschinelli (difesa Riccardo Lottini) e 2 anni e 8 mesi per Ciro Cuomo. Ieri sono stati assolti dal giudice perchè si è ritenuto che si trattasse solo di un prestito da restituire.