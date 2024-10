Elezioni Usa e guerre. Maurizio Melani ne parla nel "Loft"

Sarà Maurizio Melani l’ospite di oggi del nuovo appuntamento con "L’aperitivo parla inglese" nel "Loft" di via Mazzini (inizio alle 18). Melani è professore di Relazioni internazionali, ex direttore generale al ministero degli Esteri, Ambasciatore nel Comitato Politico e di Sicurezza dell’Unione Europea, in Medio Oriente e nel Corno d’Africa, con profonde radici in Maremma. Con lui si parlerà delle elezioni americane e della situazione in Medio oriente. Evento aperto a tutti senza necessità di prenotazione. Per informazioni 320 9616302.