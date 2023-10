Ecco il "press tour". Buyfood Toscana a caccia di eccellenze

Questo fine settimana l’Amiata delle eccellenze agroalimentari ospiterà il press tour di Buyfood Toscana, manifestazione regionale giunta alla quinta edizione e dedicata ai prodotti Dop e Igp. Dopo gli appuntamenti nel capoluogo toscano, previsti oggi e domani, un gruppo di giornalisti, a partire da domani sera, farà visita all’Amiata con lo scopo di conoscere i prodotti d’eccellenza che caratterizzano questa montagna. Il Buy Food Toscana, vetrina internazionale del gusto made in Tuscany inizia oggi al palazzo degli Affari di Firenze con gli incontri BtoB tra produttori certificati Dop, Igp, Agriqualità, Prodotti di Montagna, Biologico e Pat e buyer provenienti da oltre 20 paesi. Oltre agli incontri BtoB in questi giorni di Buy Tuscany sono in programma anche altre attività. Ad esempio, sempre a Firenze, si svolgerà una tavola rotonda (venerdì a partire dalle 10.30) dal titolo "Dop e Igp della Toscana. La sostenibilità dall’origine alla tavola". Per la stampa di settore, invece, sono previste domani alcune masterclass di approfondimento su singoli prodotti del territorio, a cura dei Consorzi, per scoprirne origini, storia ed evoluzione. A condurre le masterclass – riservate a un numero limitato di persone e organizzate in piccoli gruppi in ristoranti aderenti al circuito di Vetrina Toscana – saranno alcuni giornalisti di Aset – Associazione Enogastroagroalimentare della Toscana, partner dell’evento. Tra i Consorzi e le Associazioni che parteciperanno alle master class c’è anche l’Olio Seggiano Dop. Infine per la stampa di settore il fine settimana è in programma un tour tra le eccellenze amiatine. I giornalisti saranno portati a scoprire i luoghi dove nasce la rinomata Castagna del Monte Amiata Igp, il delicato Olio di Seggiano Dop e alcuni tra i formaggi più premiati al mondo, il Pecorino Toscano Dop.

Nicola Ciuffoletti