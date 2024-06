Ecco i nuovi autobus. Si rinnova la flotta. Più collegamenti per andare al mare

Nuovi bus per proseguire il rinnovamento della flotta di Autolinee Toscane nel Grossetano e, con l’estate, più soluzioni per raggiungere Marina di Grosseto e Principina a Mare muovendosi in modo sicuro e rispettoso dell’ambiente. Il pacchetto di novità è stato presentato ieri in piazza Dante a Grosseto di fronte a quattro mezzi nuovi di zecca della flotta. "La mobilità sostenibile dipende molto dalla capacità di garantire un trasporto pubblico efficace, in grado di presentarsi come una reale alternativa all’uso del mezzo privato - ha detto il presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola - Il progetto ‘Estate in bus’ con le linee g10, g12 e g13 prevede più collegamenti da Grosseto per raggiungere Marina e Principina a Mare. Questo è essenziale non solo per i residenti che desiderano raggiungere il mare, ma anche per i turisti che visitano il territorio. Rafforzare i collegamenti è un passo fondamentale per migliorare la mobilità ". "Proseguiamo il nostro percorso di rinnovamento della flotta su tutto il territorio regionale e quello grossetano – ha spiegato l’Amministratore delegato di Autolinee Toscane, Jean-Luc Laugaa -. Ad oggi sono quasi 400 i nuovi bus che abbiamo acquistato dal nostro arrivo, nel novembre 2021. Da qui a fine anno ne arriveranno altri 300 in tutta la Toscana per un totale di quasi 700 nel giro di 3 anni, così da sostituire i mezzi più vecchi, inquinanti e meno performanti". "Il rinnovamento della flotta da parte di Autolinee Toscane rappresenta un passo fondamentale per migliorare la qualità del trasporto pubblico nel territorio – ha aggiunto l’assessore alla Mobilità Riccardo Megale – I nuovi autobus, più sicuri e rispettosi dell’ambiente, contribuiranno a ridurre l’inquinamento e a offrire un servizio più efficiente. Con l’estate alle porte, oltre ai bus extraurbani, saranno disponibili nuovi mezzi diretti alle località balneari di Marina di Grosseto e Principina, rendendo più facile e piacevole raggiungere le nostre splendide spiagge. Questo risultato testimonia l’impegno congiunto dell’Amministrazione e di At nel promuovere una mobilità pubblica che sia al centro di un cambiamento positivo per l’intera comunità".