Ecco "Civitella in rosa". Giornata dedicata alla lotta contro i tumori al seno

È in programma un evento che promuove la prevenzione al tumore al seno. Fervono infatti i preparativi per la seconda edizione di "Civitella In Rosa", in programma domani a Civitella Marittima e realizzata grazie alla collaborazione con la Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori), con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico e il sostegno di Pro Loco Civitella Marittima, La Confraternita di Misericordia di Civitella Marittima, Unione Sportiva Civitella, Asbuc di Civitella Marittima, Gruppo Comunale Aido di Civitella Paganico, Canguasti Teatro.

Domani piazza Solferino, nel cuore del borgo storico, sarà la cornice che accoglierà gli eventi in programma. Alle 9.30 partenza della camminata metabolica, alle 15 conferenza con medici oncologi dell’ospedale di Grosseto, Roberta Rosati (responsabile del coordinamento screening della Asl Toscana sudest), Sara Ciacci (dietista), un rappresentante della Lilt, modera la giornalista Lina Senserini. Alle 16 "Comincio Lunedì" reading spettacolo di CanguastiTeatro dedicato alle sane e buone abitudini per la regia di Felice Panico con la partecipazione degli allievi attori che hanno preso parte al laboratorio teatrale di Canguasti Teatro. La giornata prevede anche , alle 17 yoga nel borgo e alle 18 buffet offerto dalle associazioni. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

"Questa seconda edizione segna un momento importante per tutta la comunità e le associazioni che ne fanno parte perché tutti insieme abbiamo deciso di dare continuità al progetto di impegno sociale nato lo scorso anno – spiega Catia Gentili, presidente Gruppo Fratres di Civitella Marittima e ideatrice della manifestazione –. Accenderemo l’attenzione sull’importanza di ricerca e prevenzione attraverso vari canali: una conferenza con medici dell’ospedale di Grosseto che lavorano su prevenzione, screening e cure oncologiche, reading teatrali e incontri con professionisti della salute".

Per l’intera giornata di domani le vie del centro storico di Civitella Marittima saranno animate dal mercatino artigianale realizzato dagli abitanti di Civitella e il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) sede di Grosseto.