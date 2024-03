‘Earth hour’, si spengono le luci della Rocca

Il Comune di Scarlino aderisce all’iniziativa del Wwf "Earth hour". Questa sera le luci della Rocca Pisana resteranno spente dalle 21.30 alle 22.30. La manifestazione ha come finalità quella di promuovere azioni per contrastare il cambiamento climatico e celebrare la bellezza del nostro pianeta. "Condividiamo la finalità dell’iniziativa – spiega il sindaco Francesca Travison –. Come si legge nel progetto del Wwf ‘la natura ha un ruolo fondamentale per la nostra vita e per fronteggiare il cambiamento climatico. Ogni nostra azione è determinante per poter dare un contributo alla lotta alla crisi climatica e in questo modo tutelare il pianeta e la nostra salute, oggi e per le generazioni future’". Earth Hour è un evento senza frontiere che unisce le persone di tutto il mondo per vincere la sfida climatica e celebrare la bellezza del nostro pianeta. Un invito a riflettere sull’importanza delle nostre scelte per la salvaguardia della natura e la lotta alla crisi climatica.