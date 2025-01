E’ tempo di saldi: "Ottima occasione": "No, niente di speciale"

Sacchetti, sacchetti e ancora sacchetti. Ma dentro c’è la qualità o la quantità? I saldi sono iniziati. Quell’occasione per togliersi uno sfizio e comprare un capo o accessorio per sè o per qualcun altro. Ma non tutti sono della stessa idea perchè c’è anche chi non ama i saldi, non li trova un’occasione.

"Sicuramente acquisterò – dice Francesco Ciavattini –, perchè si spende la metà. Comprerò scarpe e maglioni che ho già visto, ho giocato di strategia, anticipandomi guardando le vetrine. Sono interessanti i saldi, perchè non tutti hanno la possibilità di permettersi l’acquisto a prezzo pieno. Comprerò solo per me e per la mia famiglia, figli e nipote senz’altro. I regali li ho già fatti tutti perchè è tradizione. Non puoi aspettare i saldi per farli, non è più festa sennò".

"Farò un giro per le vetrine – afferma Renata Innocenti –, dipende da ciò di cui ho bisogno per gli acquisti, però ho tante cose, ormai gli armadi sono pieni. Mi lascerò trasportare dalle vetrine sulla scelta. Non ho ancora adocchiato nulla. I saldi mi incuriosiscono, poi comunque ’guardare non costa nulla’. I regali li ho già fatti".

"I saldi sono un momento per fare gli acquisti dopo aver collezionato le idee durante l’anno – dice Ilenia Garofalo –. Da quando studio moda sono diventata una consumatrice molto più consapevole e ne sono felice. Prima acquistavo più nei fast faschion e arrivavo con la frenesia, adesso invece mi rendo conto che non ha senso acquistare la quantità e non la qualità. In momenti di saldi è giusto andare verso buoni capi presi a prezzi onesti. Poco ma buono. A Grosseto non c’è tanta scelta e non sarà qui che farò i miei acquisti. Ho da poco aperto un mio brand. Produciamo borse realizzate a mano, un’idea nata in collaborazione con Claudia Ceccarelli. Si chiama L’arte di Lu".

"Approfitterò dei saldi per acquistare qualche capo di marca – dice Sofia Famiani –: Di solito sono un po’ più costosi e dunque approfitto per trovarli a prezzi vantaggiosi. Mi leverò qualche sfizio, ad esempio una borsa, ma di solito sono indirizzata verso l’essenziale al di fuori dei saldi".

"Non compro mai nulla durante i saldi – dice invece Aurora Benedetti –, perchè i prezzi ribassati sui vestiti sono di collezioni passate, sono come scarti e non trovo mai la mia taglia. Però per gli accessori, scarpe o cappotti è diverso. Tendo ad indirizzarmi verso questi capi, ma non sono una fan dei saldi. E’ più un fastidio per le tante persone che si riversano nei negozi che un’occasione".

Maria Vittoria Gaviano