E’ scomparso. Bruno Bellezzi. Oggi i funerali

Profondo cordoglio per la scomparsa di Bruno Bellezzi (nella foto), 76 anni, persona molto conosciuta e stimata per le sue molteplici attività. Non solo per quella di fotografo, la professione che ha esercitato per moltissimi anni in paese, ma anche per l’impegno nel mondo del Terzo settore (con la Misericordia mancianese) e in quello sportivo, come segretario della società locale, che ieri lo ha ricodato con un affettuoso e commosso post sul sito ufficiale.

Ma Bruno Bellezzi è stato anche per decenni il corrispondente del nostro quotidiano, ricoprendo questo ruolo con grande passione e serietà, nonché con incrollabile passione. Persona buona, disponibile, di grande serietà, per il giornale è stato sempre un punto di riferimento prezioso.

I funerali si svolgeranno oggi alle 15.30 nella chiesa Santissima Annunziata. Ai familiari le condoglianze della redazione.