È morto Pier Nello Bardelli. Cordoglio a Manciano

E’ morto ieri Pier Nello, e Cna Grosseto esprime il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia. La ditta Bardelli, specializzata in impianti elettrici e termoidraulici e con un punto di vendita di componenti elettrici e idraulici a Manciano, è da tempo guidata dai figli, Gianluca e Alessandro, che si sono sempre impegnati all’interno dell’associazione, ricoprendo incarichi importanti: Gianluca è vicepresidente di Cna Grosseto e presidente del comitato di zona Colline del Fiora, mentre Alessandro è presidente degli elettricisti. "Pier Nello Bardelli è stato un componente storico della nostra associazione: fin dal 1977 anno in cui aprì la sua ditta individuale – dicono il presidente Riccardo Breda e il direttore Anna Rita Bramerini – che, negli anni si è trasformata in ditta familiare e poi in società, ha partecipato alla vita dell’associazione, diventando un punto di riferimento, soprattutto nel territorio di Manciano, anche per altre imprese del settore". Oggi alle 15,30, si terranno i funerali alla chiesa di San Leonardo.