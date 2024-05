"Niccioleta, ambienti in malora. Il Parco minerario intervenga"

Arrivano dalla frazione di Niccioleta forti lamentele sulle condizioni in cui verserebbe il Parco Minerario e per le situazioni in cui si troverebbero le attrezzature al suo interno. La polemica è soprattutto nei confronti del presidente del Parco Minerario Colline Metallifere Lidia Bai accusata di non intervenire. "A Niccioleta – ricordano i residenti – tutto è in malora dagli ex spogliatoi a quelle che erano le mense, l’infermeria ed altri ambienti. Crediamo che sia arrivato il momento – aggiungono – di mettere mano a questa zona ricca di storia mineraria e ridare a Niccioleta uno strumento in più per tornare all’antico splendore". E non manca l’indice puntato sulla presidente Bai che, ancora in carica in attesa di nuova nomina, potrebbe, sempre stando a quanto viene stabilito, "mettere in marcia un progetto per la riqualificazione del posto".

R. P.