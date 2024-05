All’aperitivo letterario. Maria Modesti presenta ‘A veglia intorno al fuoco’

L’aperitivo letterario torna nella Chiesa dei Bigi domani alle 18.30 con la presentazione di "A veglia intorno al fuoco. Piccoli racconti maremmani" di Maria Modesti. L’appuntamento del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura è organizzato in collaborazione con l’associazione Letteratura e dintorni nell’ambito del progetto Grosseto Città che legge. L’ingresso costa 5 euro (3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura), il ticket comprende una degustazione di vini della Fattoria Le Pupille e l’ingresso alle mostre del Museo Luzzetti. Inoltre il biglietto dà diritto di accesso al museo anche in un altro giorno a scelta dell’utente.

A presentare l’autrice e il suo libro saranno Fulvia Perillo e Letizia Stammati. Maria Modesti è una poetessa e autrice di teatro: ha iniziato a pubblicare i suoi libri nel 1995. Nel 2005 è tra i poeti scelti dalla Commissione italiana per l’Unesco "Poesia oltre il confine". Con Marco Nereo Rotelli ha realizzato progetti di arte e poesia alla Biennale di Venezia, a quella di Carrara e alla "Poetry for Peace" di Seoul.