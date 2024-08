È morta all’età di 82 anni Maria Vitelli . Addio alla storica edicolante di via Roma

MONTE ARGENTARIO

I primi grandi interventi da ottobre, mentre nei prossimi giorni saranno tolte le power station e ripristinate le linee. Queste le novità emerse dall’incontro di ieri tra il Comune e i vertici Enel, dopo il black out che ha coinvolto l’Argentario il 14 e il 15 agosto. Da lì stanno partendo le class action per le richieste di rimborso, soprattutto da parte delle attività commerciali, mentre l’ente ha aperto un procedimento legale dopo i danni ai negozi e il danno di immagine del territorio. "Abbiamo esposto le nostre criticità e ciò che sarà fatto in futuro – spiega il sindaco Arturo Cerulli –. Loro adducono motivi di imprevedibilità, ma al di là di questo ci sono problemi legali che andranno definiti. L’incontro era però per discutere dei lavori che andranno fatti: abbiamo confermato la nostra disponibilità a dare le aree che servono per il rafforzamento dell’impiantistica.I lavori a Terrarossa inizieranno a ottobre-novembre, poi seguiranno altre opere importanti nei due paesi. Altra opera importante andrà fatta nel comune di Orbetello, considerando che dipendiamo dalla terraferma. Andrà migliorata anche l’opera per individuare i guasti, poi rafforzeranno il sistema di bassa tensione nelle cabine nei paesi che aveva causato i black out delle scorse settimane. Questa volta invece il danno è stato sulla media tensione che dalla terraferma portava all’Argentario. I lavori saranno gestiti dall’Enel, noi concederemo i permessi e i terreni. È ancora in corso inoltre il lavoro di trasferimento dai generatori alla linea normale, stanno riparando le linee dei cavi guasti, la situazione è in via di normalizzazione".