Due scuolabus, dismessi dal Comune del Golfo, ora sono in Ucraina

Sono arrivati a destinazione in Ucraina i due scuolabus che erano stati dismessi dal Comune. La Vab di Follonica li ha rigenerati e li ha donati alla popolazione ucraina che in questo periodo è condizionata dalla guerra. Nel trasferimento verso est i due mezzi, che hanno raggiunto su strada l’Ucraina, sono stati utilizzati anche per trasportare aiuti umanitari. Questa iniziativa ha determinato il riconoscimento della Vab di Follonica dell’attestato di benemerenza da parte dell’associazione "Malve di Ucraina". Uno dei due veicoli andrà a servizio di una scuola, mentre l’altro a un istituto sociale e medica di residenza permanente per i bambini sopra i 4 anni. Attualmente in questo istituto vivono 112 persone che hanno bisogni speciali e tra loro tra l’altro si trovano anche 18 sfollati che hanno disabilità gravi. I volontari della Vab di Follonica ringraziano anche da parte dell’associazione "malve", l’Amministrazione comunale di Follonica e l’ufficio di Protezione civile.