Scoperto con ovuli di cocaina ed eroina in bocca: denunciato 17enne

Follonica (Grosseto), 19 giugno 2024 – Scoperto con 18 ovuli contenenti cocaina ed eroina in bocca e altri 20 grammi di hashish, è finito nei guai un ragazzo di 17 anni. La guardia di finanza lo ha infatti denunciato per possesso di droga ai fini di spaccio. E’ accaduto a Follonica. I militari hanno chiesto i documenti al giovane che, farfugliando alcune parole a denti stretti, ha risposto in maniera evasiva e poco comprensibile. Insospettiti dal suo atteggiamento, i finanzieri gli hanno chiesto di aprire la bocca, scoprendo gli ovuli di droga. Su disposizione della procura per i minorenni di Firenze il 17enne è stato poi affidato a una struttura di accoglienza straordinaria del capoluogo toscano.