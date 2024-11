Domenica Terzieri al voto per i consigli direttivi. Poi si sceglierà il Magistrato

Ancora pochi giorni, per l’esattezza domenica prossima, e il popolo dei Terzieri si darà un nuovo governo. Nelle sedi di Borgo, Cittavecchia e Cittanuova si terranno infatti le elezioni per il rinnovo dei Consigli, 15 componenti per ogni direttivo, e si voterà, domenica appunto, dalle 9 alle 13 e poi dalle 15 fino alle 18. Una tornata elettorale che porterà nei vari consigli nuove elementi ma anche consiglieri che hanno già ricoperto questa carica. Una volta eletti i 45 componenti dei tre direttivi dovranno eleggere l’organo supremo, che è il Magistrato, che a sua volta dovrà eleggere il Rettore. E la novità assoluta di questa elezione e del rinnovo del Magistrato è costituita dal ritiro dalla carica di Rettore, da parte di Angelo Soldatini (nella foto), che ha deciso di farsi da parte dopo questa esperienza e lasciare il posto ad un altro. Questi gli aspiranti alla carica di consigliere, che sono quindici per ogni Terziere.

Per il Terziere di Borgo si presentano: Roberto Barni, Luciano e Silvia Bartolozzi, Marco Benini, Riccardo Cappellini, Carolina e Giuseppe Di Santo, Daniela Giuliani, Antonio Guerrini, Francesco Lazzoni, Sandra Marchi, Narco Massai, Alessio Masserizzi, Tommaso Santini, Giulia Sarcoli, Emanuele Stanghellini, Lorenzo e Stefania Toninelli.

Per i bianconeri di Cittavecchia scenderanno in lizza: Luciano Barbi, Walter Bertella, Giulia e Paolo Boddi, Alessandra Ceri, Marco e Matteo Donati, Luca Iacometti, Manuele Magrini, Stefano Martinozzi, Andrea Maria Michelini, Filippo Mori, Alessandro Poli, Luciano Tonelli, Alessandro Ugolini e Alessandro Vichi.

Infine il Terziere biancorosso di Cittanuova vedrà correre in questa tornata elettorale i seguenti candidati consiglieri: Stefania Amico, Fabrizio e Mirko Benini, Riccardo e Simone Bernardini, Lisa e Pierangelo Berretti, Beatrice Bini, Daniele Brogi, Fabio Campailla, Barbara Conti, Marco Cucci, Francesco Ferrari, Fabio Fidanzi, Iuri Francardi, Andrea Franchellucci, Giacomo Gai, Gianni Gori, Jenny Guarguaglini, Benedetta Krismer, Annachiara Luongo, Francesco Manetti, Paolo Malossi, Filippo Mazzinghi, Gregorio Noci, Andrea Pranti, Diego Ricevuto, Angela Rossi, Fabio Testori e Giovanbattista Zanchini. Il Consiglio rimarrà in carica per tre anni vale a dire dal 2025 fino al 2027.

R.P.