Scarlino (Grosseto), 13 luglio 2020 - Stop per cinque giorni alle serata della nota discoteca "Tartana" al Puntone di Scarlino, in provincia di Grosseto. Questo per l'inosservanza delle norme anti-covid. Avevano fatto scalpore le foto della serata al Tartana in cui centinaia di giovani erano assembrati, vicinissimi l'un latro in attesa di entrare. I carabinieri, che avevano vigilato sulle operazioni di entrate nel locale, non hanno potuto far altro che sanzionare il locale. E' la stessa direzione del Tartana, su Facebook, ad annunciare la provvisoria chiusura.

"Il locale - si legge in un posto sul social network - rimarrà chiuso per i prossimi 5 gioni in seguito a un provvedimento delle autorità. Nonostante i nostri sforzi, visto il grande afflusso per l'apertura, non siamo riusciti a far rispettare l'obbligo di indossare le mascherine già nella fila di ingresso. Il Tartana tornerà sabato 18, sfrutteremo il tempo per organizzare ancora meglio l'accesso al locale, chiediamo a tutti i nostri clienti di aiutarci a rispettare le regole indossando la mascherina già dall'arrivo in fila.