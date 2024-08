Derubato mentre fa il bagno. Il ladro tenta la fuga con il borsello, tradito dal cappello di paglia

Follonica (Grosseto), 29 agosto 2024 – Aveva lasciato lo zaino sugli scogli ed è andato a fare il bagno. Dopo poco ha visto due uomini avvicinarsi che hanno iniziato a rovistare nello zaino. I due hanno preso i suoi effetti personali e se ne sono andati. L’uomo è uscito velocemente dall’acqua e ha avvertito i carabinieri di Follonica: aveva infatti riconosciuto uno dei due ladri grazie al cappello di paglia che indossava. Per lui è scattato l’arresto poco dopo da parte dei carabinieri. Ieri in tribunale è stata celebrata la convalida dell’arresto dell’uomo accusato del furto, un uomo di origine marocchina di 32 anni, difeso dall’avvocato Domenico Finamore.

L’uomo, come detto, era andato a fare il bagno su una spiaggia di Follonica. Con gli occhi controllava il suo zaino che poco dopo è stato portato via da due uomini. Ha provato anche un breve inseguimento a piedi, durato fino alla zona dell’ex Ilva, quando ha desistito. A «fregare» uno dei due ladri è stato il cappello di paglia che indossava. Era stato uno dei due ad accorgersi che l’uomo in mare li aveva visti: ha preso il borsello e si è dato alla fuga. Il proprietario ha iniziato ad urlare e anche altri passanti si sono dati all’inseguimento del ladro. Quando si è visto inseguito ha lanciato il borsello nella vegetazione circostante. Ma poco dopo sono arrivate anche le forze dell’ordine. Il marocchino nel frattempo si era fermato ed è stato arrestato dai carabinieri.

Il proprietario ha chiamato il suo cellulare che ha iniziato a squillare dentro al marsupio che indossava il ladro. E più lo ha riconosciuto per gli abiti che indossava e per il cappello di paglia. Il 32enne marocchino si è presentato di fronte al giudice Karpinska dicendole di non essere il responsabile del furto ma che la colpa era di quell’altro uomo. L’uomo, con precedenti per furto e rapina, sembra che la sera prima non avesse pagato il conto in un ristorante nella cittadina del Golfo. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha accolto il divieto di dimora chiesto dal viceprocuratore Bonasera.