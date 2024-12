Death Wishlist di scena sabato al "Rockstar"

Intenso fine settimana per il ‘Rockstar’ di Capalbio. Questa sera, in località Poggetti, strada Casal Nuovo 2, si terrà un appuntamento a cura di Epica Eventi, associazione di Vasanello (Viterbo) che organizza una rassegna a base di giochi da tavolo che verrà anche riproposta tutti i giovedì. L’apertura del locale è alle 20. Domani sarà il turno del "Merging Beats Live". Si partirà alle 20,30 con una cena con spettacolo di stand-up comedy insieme al comico Filippo Simoniello, in collaborazione con Roma Comedy Club. A seguire, dalle 22,30 i Mokabird scalderanno il palco con il loro open act a suon di rock, poi la scena sarà tutta per i Merging Beats, alternative rock band da Milano. Il fine settimana andrà avanti sabato con la "Punk Night" a partire dalle 22. Apriranno la serata i 580Brado, band di Capalbio pronta al debutto, seguita dai Death Wishlist, gruppo viareggino che mischia alla perfezione l’irruenza punk-rock, l’attitudine dei primi Motorhead e le tinte hard degli Hellacopters. Info: 346.0857924.