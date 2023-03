De Magistris e il suo "Fuori dal sistema"

Domani alle 16.30 al circolo culturale "Il Capannone" in viale Europa 6365 a Grosseto, Luigi De Magistris presenta "Fuori dal sistema" edito Piemme. L’incontro è organizzato da Unione Popolare in collaborazione con la libreria Mondadori. Interviene Stefano Galieni, modera Alessio Buzzani, ingresso libero. Evento facebook https:fb.mee15aFpVnki. Seguirà una cena di autofinanziamento, per chi vorrà partecipare alla cena, si prega di telefonare ai seguenti numeri di cellulare: Ivana 329 8993619 o Stefania 349 4986584 Luigi de Magistris si è occupato principalmente di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione. Le sue indagini hanno coinvolto politici e imprenditori locali e nazionali. È stato sottoposto ad attacchi, ispezioni e interrogazioni parlamentari, fino alla sottrazione delle inchieste. Spostato da Catanzaro a Napoli per "incompatibilità ambientale", senza più la funzione del pm, nel 2009 si è dimesso dall’ordine giudiziario. E’ stato parlamentare europeo nelle liste dell’Italia dei Valori. Giovane magistrato fedele alla Costituzione, dalla prima linea della Calabria si è ritrovato a indagare su un inquietante intreccio di corruzione, mafie, logge e lobby radicate nello Stato .