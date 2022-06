Da Leonardo Da Vinci al metaverso Ne parla Taddei

Saihub, Fondazione Monte dei Paschi, Università di Siena e Fondazione Vita, presentano in occasione della seconda edizione della "Summer school di Intelligenza artificiale e Scienze della Vita", il convegno dal titolo "Da Leonardo Da Vinci al Metaverso" a cura del professor Mario Taddei che si terrà lunedì dalle 15.30 alle 17.30 nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43.

L’evento ha ottenuto il patrocinio della Regione Toscana e di GiovaniSì ed è aperto a tutti in forma gratuita (per la partecipazione è consigliato indossare la mascherina".

I segreti, i disegni e l’arte di Leonardo da Vinci alla ricerca dei suoi robot nei codici, dall’archeologia vinciana multimediale alla realizzazione del modello.

"Studiando i codici meno conosciuti di Leonardo – spiegano gli oganizzatori – è possibile scoprire ancora oggi, nuove idee e nuovi progetti come quello di un sistema ad orologeria ad acqua collegato con un busto umano, un vero e proprio androide meccanico".