Cosa aspettarsi nella calza dei desideri

Stanotte è senz’altro una delle notti più attese dell’anno dai più piccini, e non solo. E’ la notte della Befana e noi, candidamente, come i bambini, ci vogliamo augurare di trovare nella calza solo cose belle e che il carbone, se proprio ci debba essere, sia soltanto di quello dolce, buono da mangiare. Ma cosa vorremmo trovare nella calza per il bene del territorio, perché questo 2025 sia foriero di buone notizie e di prospettive che diano certezze? L’anno che ci siamo messi alle spalle è stato l’anno in cui sulla Bolkestein, sulle concessioni demaniali c’è stata un’accelerata da parte del Governo.