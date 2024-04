Corsi per bambini. Via alle domande

Pubblicato il bando per la formazione di un elenco di soggetti idonei per la concessione di contributi economici per la realizzazione nel periodo estivo di attività educative, sportive, ludiche e ricreative rivolte a bambini dai 3 ai 12 anni residenti nel Comune di Monte Argentario. Possono presentare domanda gli enti del terzo settore, gli operatori economici ed enti privati (associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato), aventi personalità giuridica, che perseguano finalità educative, ricreative o sportive, socio-culturali a favore di minori. Le attività dovranno svolgersi nel territorio comunale in locali e spazi aperti nei mesi di luglio e agosto. Il Comune metterà a disposizione gratuita i locali della scuola dell’Infanzia di Porto Ercole, della scuola Primaria di Porto Santo Stefano e i locali destinati alla ludoteca invernale in località Pozzarello. C’è tempo fino alle 12 del 13 maggio per presentare domanda.