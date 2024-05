Biciclette davanti al Municipio ostruiscono l’accesso al palazzo

Non appena inizia la bella stagione ecco che le biciclette, in prevalenza mountain-bike, invadono il comprensorio di Massa Marittima e sfruttano la sentieristica spettacolare che si incunea nel verde che circonda la città del Balestro.

Ci sono poi appassionati che salgono fino al centro storico per gustarsi le meraviglie della Piazza e nasce un problema: dove parcheggio la bicicletta? La soluzione più semplice, come avviene puntualmente, è di parcheggiare le biciclette davanti all’ingresso del municipio. E così da ora e poi per tutta la durata dell’estate i mezzi a duo ruote vengono lasciati davanti al Comune impedendo di fatto l’accesso al Palazzo municipale con problemi specialmente in questi giorni con comunità massetana interessata dalle elezioni amministyrative ormai vicine.

E così si moltiplicano le lamentele dei massetani, che invitano gli ospiti al rispetto delle più elementari regole di convivenza. "Vorrei vedere – dice un residente – che cosa succederebbe a Siena se in piazza del Campo succedesse una cosa simile". "Così diamo una cattiva immagine della nostra città – rincara la dose un altro residente – con nessuno che vuole porre rimedio a questa situazione e anche se la bicicletta ormai entra nel pacchetto turistico massetano, crediamo che ci vorrebbe più rispetto per la sede istituzionale della nostra comunità, ovvero il Municipio". Roberto Pieralli