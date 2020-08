Argentario (Grosseto), 18 agosto 2020 - Controlli a tappeto della Asl Toscana Sud Est a tutti i partecipanti a una festa sul mare tenuta in uno stabilimento balneare all'Argentario dove sono transitati anche tre giovani romani positivi al Covid, avendolo contratto in un focolaio in Sardegna. I tre dopo la tappa all'Argentario, sono risultati positivi dopo gli esami effettuati a Roma, avendo accusato i sintomi del Coronavirus. La Asl Toscana Sud est ha ricevuto una segnalazione da parte della Asl di Roma.

In particolare, emerge la loro partecipazione, nei giorni scorsi, ad una festa in uno stabilimento dell'Argentario. Stamani, informa la Asl, i tecnici della Prevenzione hanno effettuato un sopralluogo nel locale per valutare la situazione. È risultato che la festa era all'aperto e che il gestore aveva predisposto corrette misure anti-Covid, comunque il dipartimento Prevenzione della Asl ha acquisito l'elenco delle persone presenti: tutte saranno contattate per effettuare i necessari approfondimenti diagnostici.