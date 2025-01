Controlli a tappeto in Maremma. Era ricercato per spaccio. Lo trovano con le dosi in tasca

GROSSETOIncessanti i controlli dei carabinieri nei principali centri della provincia di Grosseto. A Follonica e Gavorrano i militari hanno svolto servizi di controllo agli automobolisti e in alcuni locali di ritrovo serali e notturni. Contestate diverse sanzioni per violazioni al codice della strada, che hanno comportato per alcuni il ritiro della patente di guida. In particolare per tre conducenti trovati positivi all’alcol test, per cui, oltre alla contestazione della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, è stato effettuato il ritiro immediato della patente di guida. Altri sette automobolisti sono stati invece sanzionati per altre infrazioni, mentre due ragazzi sono stati trovati in possesso di droga, ritenuta per uso personale, per cui sono stati segnalati alla prefettura di Grosseto come assuntori. Infine, a Follonica alcuni giorni fa è stato arrestato uno straniero, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico dal Tribunale di Grosseto, per precedenti episodi spaccio. Tutto è stato sequestrato. Non solo a nord ma anche nella zona dell’Argentario, i Carabinieri hanno intensificato i servizi preventivi su strada, dedicandosi in particolare alla ricerca e disarticolazione di bivacchi nascosti nella macchia, allestiti come basi di spaccio. Ultimo in ordine di tempo, un bivacco trovato sulla strada litoranea di Ansedonia. Tra i tanti ragazzi controllati, oltre 30, e 20 autovetture, alcuni avevano piccole quantità di droga , e per questo segnalati alla Prefettura come assuntori. Anche nella zona dell’Amiata e delle colline sono stati potenziati i controlli su strada: da questi è emerso un 40enne, risultato positivo al test preliminare; condotto all’ospedale per l’esame di secondo livello sui liquidi biologici, è risultato positivo al test tossicologico. Alla contestazione di tipo penale, si aggiunge in quinto caso il ritiro della patente di guida (già revocata nell’immediato all’atto della positività al test analitico), che potrà essere sospesa per un periodo fino a tre anni.