Contributo alle spese di riscaldamento per le famiglie bisognose

Il Comune di Pitigliano ha stanziato 15mila euro per sostenere le famiglie più bisognose con un contributo una tantum sulle spese di riscaldamento. Le domande devono essere presentate entro domani utilizzando il modulo pubblicato sul sito del Comune. L’invio deve essere fatto per Pec alla mail [email protected] o presentando la domanda in Comune. "E’ una misura che ripetiamo e sosteniamo anno dopo anno – dice Serena Falsetti, assessore alle Politiche sociali – frutto di una scelta politica convinta".