Concordia, racconto dei vigili del fuoco

"Apnea. Costa Concordia 8 vigili del fuoco e l’impresa mai raccontata". E’ questo il titolo edl libro di Luca Cari (nella foto) che sarà presentato domani alle 18 nella sala dell’hotel Granduca, a Grosseto. L’incontro con l’autore è organizzato dalla libreria Mondadori di Corso Carducci e sarà moderato da Mariarita Grieco, vice direttrice del Tg1.

Proprio nel giorno del dodicesimo annivesario della tragedia avvenuta di fronte all’Isola del Giglio che causò la morte di 32 persone, nel libro si ripercorrono le fasi dei primissimi soccorsi: la grande maggioranza dei passeggeri riuscì a salvarsi grazie alle ordinarie manovre di salvataggio, mentre una cinquantina di altri ospiti fu evacuata grazie alla generosità e al coraggio di otto pompieri (che saranno presenti all’incontro).

ingresso libero, consigliabile prenotarsi allo 0564-22329.

Luca Cari è responsabile della comunicazione in emergenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Per l’inchiesta "Noi pompieri nel barcone dell’orrore" ha vinto il Premio giornalistico "Giustizia e Verità" Franco Giustolisi 2016. Ha inoltre pubblicato "Mai più Concordia" (2014), "Non sono Dio" (2014) e "Maledetto Appennino" (2017). È subito intervenuto per la tragedia della Concordia e nel 2014 gli è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica.