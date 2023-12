Concerto di Capodanno, un galà in musica. Di scena l’Orchestra "Città di Grosseto"

L’appuntamento con il concerto di Capodanno è al Teatro Moderno di Grosseto. Lunedì 1° gennaio alle 21 è in programma una straordinaria esibizione dell’orchestra di Grosseto, diretta per l’occasione dal maestro Andrea Colombini ed è annunciata la presenza di ospiti speciali come la Banda delle Guardie scozzesi. Il programma prevede l’esecuzione delle tradizionali musiche di Strauss e alcune tra le più celebri composizioni dell’opera italiana. Ecco nel dettaglio il programma musicale: la "Sinfonia" dal "Nabucco" di Giuseppe Verdi, la "Recondita armonia" dalla "Tosca" e "O mio babbino caro" da Gianni Schicchi" di Giacomo Puccini, "Der holle rache" da "Die zauberfloete" di Wolfgang Amadeus Mozart, "Di quella pira" da "Il trovatore" di Giuseppe Verdi, "Quando men vo" da "La bohème" e "Vissi d’arte" dalla "Tosca" di Giacomo Puccini, e "Libiamo ne’ lieti calici" da "La traviata" di Giuseppe Verdi. Spazio poi alla musica tradizionale: "Scotland the brave", "Amazing grace", "Time to say goodbye" (con arrangiamento di Colombini), "79th farewell to Gibraltar", "Flower of Scotland" e "Highland laddie/The black bear". Gran finale con Strauss: "Csardas" da "Ritter pazman", "Bauern polka", "Vergnugn’zug polka", "Unter donner und blitz polka" e "An der schoenen blauen donau walzer" di Johann Strauss jr e "Radetzky marsch" di Johann Strauss sr.

I biglietti sono in vendita online su https://comunegrosseto.ticka.it e sarà possibile acquistarli anche al botteghino del Teatro Moderno un’ora prima del concerto (Infoline: 333 5372994).