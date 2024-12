Conad, dono alla Croce rossa e prezzi scontati

Doppia iniziativa di Conad per le festività natalizie: donazione di generi alimentari del valore di mille euro alla Croce rossa (che provvederà alla loro distribuzione alle famiglie bisognose) e sconto del 20 per cento fino a martedì nei reparti carne, pesce, ortofrutta, panetteria, pasticceria, gastromonia, salumi e formaggi a vendita assistita (inclusi i prodotti già in promozione).

La donazione dei generi alimentari è un’iniziativa voluta da Conad Grosseto che così conferma anche la stretta collaborazione con Croce Rossa. "Grazie a questo significativo gesto di solidarietà – dice Stefania Ricci, presidente del Comitato della Cri Grosseto – possiamo continuare a sostenere le tante famiglie del nostro territorio che, a causa delle difficoltà economiche, si trovano a vivere situazioni di disagio e necessitano di un aiuto concreto".

"La nostra donazione è un piccolo gesto – sostiene Paolo degli Innocenti, socio di Clodia srl – che indica l’attenzione e la sensibilità di Conad verso il tessuto sociale della città. Ogni giorno i nostri clienti ci danno fiducia venendo a fare la spesa nei nostri supermercati e noi vogliamo restituire questo rapporto positivo estendendolo verso coloro che vivono in difficoltà. Sappiamo di compiere un’azione condivisa dalle persone che scelgono Conad, è un gesto che facciamo insieme a tutti loro".