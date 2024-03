Con la sua motocicletta finisce nel dirupo. Il centauro era in compagnia di due amici

Anziché seguire le curva è finito nel dirupo che si è trovato in traiettoria. Ieri mattina un’uscita in moto per un centauro si è trasformata in un incubo, comunque con un lieto fine per come si erano messe lecose. L’episodio è accaduto sulla strada provinciale 157, che collega Roccastrada con Monticiano, all’altezza del bivio che porta alla Riserva Naturale del Belagaio, a pochi chilometri da Piloni e Torniella. Le cause dell’incidente non sono chiare, ciò che invece è chiaro è che il motociclista viaggiava insieme ad altri due centauri e che non ha chiuso una curva. Sono stati proprio i due amici a dare l’allarme e dopo pochi minuti l’elisoccorso Pegaso era già sul posto. Per il motociclista, che è stato trasportato alle Scotte di Siena, solo problemi a una spalla.