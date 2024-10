Comitato per la Vita. Il Mercatino torna in piazza

Tutti insieme è meglio, nel nome della solidarietà e della ricerca. Questo concetto lo riassume perfettamente il Mercatino dei Ragazzi organizzato dal Comitato per la Vita, ente di volontariato nata nel 1983 con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di apparecchiature per la prevenzione e la cura dei tumori da donare all’ospedale Misericordia. Il "Mercatino dei Ragazzi" tornerà in piazza Esperanto domenica e l’obiettivo da centrare è l’acquisto di un laser a CO2 per la cura dei tumori della pelle da donare al reparto di Dermatologia.

"La nostra comunità grossetana – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Maria Chiara Vazzano – nuovamente si riunirà presto intorno a un evento così significativo come il Mercatino dei Ragazzi, che rappresenta un vero esempio di come la solidarietà possa nascere da gesti semplici, ma profondamente incisivi".

"Non è solo una partecipazione solidale – afferma Oreste Menchetti, presidente Comitato per la Vita –, ma la presa di coscienza di un evento che riporta alla beneficenza e al costruire dei risultati per la comunità con senso civico".

"È una contagiosa solidarietà quella che regala il Mercatino edi Ragazzi – dice il direttore generale di Banca Tema, Fabio Becherini –. Da qualche anno siamo presenti anche con il nostro stand con i dipendenti pronti ad adoperarsi per il Mercantino".

"La dermatologia – spiega il direttore dell’ospedale Misericordia Michele Dentamaro – è una struttura che rappresenta l’eccellenza per un ospedale di una piccola provincia come la nostra, in grado di garantire con tanti professionisti un ottimo servizio".

E come ha spiegato il responsabile scientifico del Comitato, Roberto Dottori, "il laser a CO2 è uno strumento di altissima precisione che consente di operare in campo dermo-oncologico riducendo, quasi annullando, le cicatrici. In questo modo è possibile procedere all’asportazione nel modo più efficace assicurando ai pazienti il massimo risultato anche nel rispetto della propria estetica".

Maria Vittoria Gaviano