Comitato per la Vita: eventi di solidarietà a Grosseto con Dance for Life e Befana Volante

A passo di danza per il Comitato per la Vita, ma attenzione arriva anche la Befana. Il Comitato per la Vita chiude il 2024 e apre il 2025 con due grandi eventi nel segno della solidarietà e, come dal 1983, per raccogliere fondi per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore da donare all’Ospedale Misericordia di Grosseto.

L’obiettivo è l’acquisto di un microscopio con sistema di visualizzazioni delle immagini per l’unità operativa complessa di Anatomia Patologica del Misericordia. "L’associazione costituisce un vero e proprio motore di solidarietà che unisce la comunità e crea occasioni di incontro, divertimento e crescita collettiva - affermano gli assessori Chiara Vazzano e Luca Agresti- Ogni gesto può fare la differenza e contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita dei nostri concittadini e dei pazienti dell’Ospedale Misericordia, per un istituto che vogliamo sempre più moderno, all’avanguardia e capace di rispondere alle esigenze del nostro territorio".

Il primo evento si svolgerà il 21 dicembre al Teatro Moderno di Grosseto alle 21 è Dance for Life, il grande spettacolo organizzato dal Fa Real Dance Academy asd e dal Comitato per la Vita. "Porteremo sul Palco del Moderno- dicono Michele Boschi e Barbara Grifoni, titolari della scuola di ballo, reduci dal sold out dell’anno scorso- la nostra arte, la danza, che è un grande veicolo di comunicazione e di solidarietà".

"Siamo felicissimi di tornare a collaborare con la scuola di ballo FA Real Dance Academy- spiega il presidente del Comitato per la Vita Oreste Menchetti-una scuola di professionisti che hanno a cuore sia la nostra città e sia le persone che devono intraprendere percorsi di cura complessi e difficili".

La prevendita dei biglietti: martedì e il giovedì dalle 17 alle 19 presso FA DANCE in strada Barbanella Vecchia, oppure alla sede del Comitato in via Varese 22. Info 3332013184.

Spostandoci di pochi giorni ma di un anno esatto, il 5 gennaio alle 15 il Comitato per la Vita porta in piazza lo storico evento della Befana Volante, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco.