Clarissa Vichi con l’Orchestra per una serata con sfumature jazz

Alle Terme marine Leopoldo II di Lorena, stasera alle 21.30, primo appuntamento della rassegna di concerti ’Note d’estate’ con l’Orchestra sinfonica ’Città di Grosseto’. Il concerto è intitolato ’Sfumature di jazz’. Per l’occasione l’orchestra sarà diretta da Giancarlo de Lorenzo e vedrà la partecipazione della vocalist Clarissa Vichi (nella foto). Il programma prevede l’esecuzione di celebri brani dalle sfumature jazz come “Nature boy Mina” di Eden Ahbez, “On the sunny side” di Jimmy McHugh, “I’ve got rhythm” di George Gershwin, “Cry me a river” di Artur Hamilton, “A night in Tunisia” di Miles Davis e Charlie Parker, “Love” di Natalie Cole, “Misty” di Errol Garner e Johnny Burke, “Lullaby birdland” di George Shearing, “The lady is a tramp” di Richard Rodgers, “Smile” di Charlie Chaplin, “Caravan” di Juan Tizol e Duke Ellington, “Why don’t you do right” di Kansas Joe McKoy e “I’ve got you under my skin” di Cole Porter.

Il biglietto d’ingresso (posto unico) costa 10 euro ed è disponibile in prevendita chiamando il numero 333 5372994 oppure prima del concerto.