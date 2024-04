Cittadini infuriati: "Comune e Anas non rispettano i patti presi con il prefetto"

Indignati, frustati e rammaricati per il comportamento del Comune di Orbetello e di Anas. Questo è l’umore espresso dal consiglio direttivo dell’associazione Casa Brancazzi e da tutti i cittadini che ne fanno parte sempre in attesa della strada di collegamento fra il quartiere e il centro abitato di Albinia la cui realizzazione era stata al centro di un incontro convocato dal prefetto Paola Berardino ("Il nostro unico punto fermo in questa vicenda", dicono i cittadini) che mise intorno allo stesso tavolo Comune, Anas, Aeronautica militare, Difesa Servizi Spa, Polizia stradale e la stessa associazione. Furono presi accordi e ci fu anche una prima ipotesi di intervetno, subordinata chiaramente a verifiche e studi di fattibilità, ma da quel momento in poi (eravamo a gennaio) secondo l’associazione Comune e Anas hanno avuto un comportamento poco trasparente.

"Il Comune di Orbetello ha realizzato il progetto preliminare, lo ha trasmesso il 6 febbraio direttamente all’Aeronautica militare per ricevere il parere di massima – dicono i rappresentanti dell’associazione –, senza peraltro mostrarcelo preventivamente com’era stato invece stabilito in Prefettura, e il 16 febbraio siamo stati ricevuti dal sindaco Andrea Casamenti che ci ha informato che ancora non aveva avuto risposta dall’Aeronautica militare e che comunque il progetto a doppio senso era subordinato alle possibilità finanziarie del Comune in quanto Anas non aveva dato disponibilità a risolvere questo aspetto, mentre in realtà abbiamo ricordato al sindaco che Anas durante la prima riunione di dicembre si era resa disponibile a contribuire, in virtù della necessità di mettere in sicurezza l’intero tratto della Ss1 che va da Patanella a ponte del fiume Albegna. Abbiamo quindi chiesto al sindaco di convocare un incontro con Anas che si è svolto poi l’11 marco e qui sono di nuovo venuti fuori aspetti che ci fecero rimanere perplessi. Il sindaco disse anche che l’Aeronautica miliatre non aveva ancora risposto ma, invece, nel rapportarci con la Prefettura abbiamo saputo che la risposta era già arrivata in data 13 febbraio. Cosa ci fosse scritto non ci è dato sapere e nessuno ci ha informato, anzi il sindaco ha detto di non averla mai ricevuta. A questo punto è chiaro come il Comune sia da ritenersi inadempiente, cosi come inadempiente è Anas. Di cosa stiano facendo entrambi, non ne siamo a conoscenza, sappiamo bene , invece, quello che non stanno facendo, non rispettando alcuno degli impegni presi finanzi al prefetto".