Cinema Stella. Weekend con tre film

Fino a lunedì (ad eccezione di domenica, giorno di chiusura) il cinema Stella darà spazio alla commedia drammatica "Foglie al vento" di Aki Kaurismaki e al thriller "Il maestro giardiniere" di Paul Schrader.

Il film di Kaurismaki candidato ai Golden Globe e premiato al festival di Cannes, racconta due solitudini nella notte di Helsinki. Un operario e una cassiera di supermercato che hanno il desiderio di conoscersi meglio ma un numero di telefono su un foglietto viene perduto e quindi l’incontro viene rinviato.

"Il maestro giardiniere", ultimo film di Paul Schrade, presentato al festival di Venezia, racconta la storia di Narvel Roth, un meticoloso orticoltore che cura i giardini e i terreni della magnifica e storica tenuta di Gracewood Gardens. Come proiezione extra invece è in programma "Inu Oh" domani (alle 19) e lunedì (alle 19) il cartone animato giapponese di Masaaki Yuasa. Proiezioni: "Foglie al vento" oggi alle 21.15, domani alle 17, lunedì alle 21.15. "Il Maestro giardiniere" oggi alle 17, domani alle 21.15, lunedì alle 17.