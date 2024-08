Ci siamo: si corre il Palio. Quattro rioni per il drappo

Ferragosto è il giorno dei giorni a Porto Santo Stefano: è un paese intero che si ferma per il Palio Marinaro dell’Argentario. Quello dei colori, della festa e della competizione, un tripudio di cori fino al calar del sole. Poi, allo sparo che dà inizio alla gara, il cuore sale in gola fino al termine dei 4000 metri nello Stadio di Turchese che sanciscono il vincitore del drappo. Che quest’anno, per l’81esima edizione, è stato realizzato da Mara Scotto, sempre in onore della Madonna dell’Assunta e, per l’edizione in questione, anche di Carlo Palombo e Giovanni Maria Viti, due personaggi che tanto hanno dato al paese. E tanto daranno i protagonisti che scenderanno in acqua questa sera per difendere i propri colori. Il rione Valle sul guzzo Scirocco schiera Claudio Schiano, Rocco Terramoccia, Alessandro Galatolo, Alessandro Benedetti e Andrea Cerulli. Il rione Pilarella sul guzzo Libeccio schiera Simone Terramoccia, Tommaso Infetti, Lorenzo Benedetti, Dino Pari e Alessandro Landini. Il rione Fortezza sul guzzo Maestrale schiera Angelo Orsini, Lorenzo Perillo, Tommaso Picchianti, Gabriele Rosi e Riccardo Rosi. L’equipaggio del rione Croce, che gareggerà a bordo del guzzo Grecale, è formato da Alessio Ferraro, Andrea Benedetti, Federico Capitani, Domenico Ferraro e Samuele Rossi. Quello da battere sarà dunque l’armo del Valle, che lo scorso anno si è aggiudicato l’80esima edizione del Palio e, quest’anno, ha mantenuto ottimi tempi in allenamento ed è dunque dato per favorito dall’opinione pubblica. L’albo d’oro vede al momento prima la Pilarella con 26 vittorie, seconda la Croce con 20 (e una coppa d’oro), terzi la Fortezza con 17 vittorie (e tre coppe d’oro) e il Valle, sempre con 17 vittorie (e due coppe d’oro). Il Palio sarà trasmesso in televisione quest’anno da Tv9 Telemaremma sul canale 13 in chiaro, su Sky canale 809, sul digitale terrestre canale 809 e in streaming sul sito di Tv9 e quello del Comune. Emanate anche le consuete ordinanze su viabilità e divieti per tutelare la sicurezza, tra cui quello di vendere bottiglie in vetro e somministrare alcolici dalle 8 alle 20, con tutte le informazioni disponibili sul sito internet del Comune. Il programma prevede, oggi alle 17, la partenza della sfilata dei Rioni da via Barellai, mentre alle 19,15 circa la partenza del Palio. Sarà festa anche domani con la disputa del Paliotto, la gara remiera amatoriale a partire dalle 10 per tutta la giornata.

Andrea Capitani