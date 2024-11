‘Chocomoments’. Prelibatezze in piazza Dante

Resistere è difficile. Dolce ma non troppo. Non viene mai a noia ed è sempre un’occasione per avere buonumore. Il cioccolato è tutto questo, soprattutto se è artigianale. Piazza Dante ospita per il terzo anno "Chocomoments", la festa del cioccolato artigianale, organizzata da Chocomoments e Confesercenti Grosseto con il patrocinio del Comune di Grosseto. Non ci sarà Willy Wonka, ma la fabbrica del cioccolato non mancherà per offrire animazione e laboratori per bambini e adulti, poi show cooking e tante proposte per tutti. La mostra-mercato del cioccolato artigianale con stand sempre aperti oggi dalle 10 alle 23 e domani dalle 10 alle 20.

"La filosofia – spiega Giancarlo Maestrone, maitre chocolatier e responsabile commerciale dell’evento – è di fondere la cultura del cioccolato artigianale in tutta Italia ogni settimana in un posto diverso, è vero e proprio tour. Se dovessi descrivere la parola cioccolato con una parola direi amore, perché il cioccolato lega chi lo produce al consumatore". "Siamo alla terza edizione – afferma Marco Di Giacopo coordinatore provinciale Assoterziario Confesercenti – e Confesercenti continua ad investire e valorizzare il centro storico attraverso delle eccellenze del Made in Italy, e una di queste è il cioccolato artigianale. L’evento è stato inserito nel mese di novembre che risulta essere difficile per il commercio, facendo così valorizziamo anche il centro storico e ravviviamo il tessuto commerciale dell’intera zona". Oggi e domani dalle 15.30 alle 17.30 i laboratori per i bambini, con venti minuti per realizzare e portare a casa il proprio cioccolatino. Oggi alle 15 la realizzazione della pralina maremmana, mentre alle 18 la realizzazione di una tavoletta da record di 15 metri, e domani alle 15 un laboratorio per scoprire come nasce una pralina. Sempre oggi e domani dalle 10 alle 12 il corso di lavorazione del cioccolato aperto anche ai principianti. per partecipare a quest’ulrtimo evento il costo è 30 euro ( prenotazione: [email protected]).

Maria Vittoria Gaviano