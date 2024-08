Cena con delitto dal titolo "L’ultima sfilata" domani alle 20 al "Lux" in via Orcagna 61 Grosseto. Tra tessuti pregiati e sguardi ammirati, un crimine sconvolge il mondo della moda macchiando di sangue la passerella più prestigiosa della città. La verità è più vicina di quanto si pensi ed è accuratamente celata tra cocktail sofisticati, modelle bellissime e abiti da sogno tratti dalle esclusive collezioni dell’Atelier Creavi. Una serata indimenticabile, tra alta cucina, alta moda e tensione, per chi vuole risolvere un mistero che lascerà senza fiato. In questa cena con delitto i partecipanti dovranno usare tutto il loro ingegno per scoprire chi ha commesso l’omicidio.