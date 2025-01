C’è Music & Wine. Protagoniste le colonne sonore

GROSSETOSecondo appuntamento del Festival Music & Wine tra parole, musica e immagini. Il trio Calliope si esibirà, oggi alle 17, al Museo di Storia Naturale tra canzoni americane e musica da film. Protagonista del secondo pomeriggio musicale sarà l’Ensemble Calliope con Gian Marco Solarolo all’oboe, Alfredo Pedretti al corno e Cristina Monti al pianoforte, che si presentano con un programma molto accattivante riguardante lo stretto rapporto tra parole, musica e immagini e concentrandosi soprattutto sui generi delle "songs" americane fino alla più recente musica da film. Il programma prenderà avvio dalle più famose colonne sonore che il compositore inglese Michael Nyman ha scritto per i film "I Misteri dei Giardini di Compton", "Lo zoo di Venere" e "Lezioni di piano".

L’ensemble ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero collaborando anche con formazioni orchestrali di prestigio quali l’Orchestra del Teatro alla Scala, la Filarmonica della Scala, l’Orchestra del Teatro "La Fenice", l’Orchestra Sinfonica di Milano "G.Verdi", l’orchestra sinfonica della Rai, l’Orchestra della Svizzera Italiana ed altre.

Anche per questo appuntamento l’associazione "Rosae Maris" racconterà i migliori vini delle aziende del territorio, che in questa occasione saranno: Fattoria Le Pupille, Il Ponte, La chimera d’Albegna, La Vigna sul Mare, Macchiabuia e Tenuta Monteti. I posti a sedere al Museo di Storia Naturale sono limitati, si può prenotare al numero dell’associazione Amici del Quartetto (333.9905662, anche Whatsapp) nelle ore di ufficio o scrivendo a: [email protected]. Il costo del biglietto è di 10 euro per l’intero e 8 euro il ridotto. L’ingresso è gratuito per i bambini fino ai 10 anni. Il programma completo della manifestazione musicale è disponibile sul sito del festival www.musicwinefestival.it.