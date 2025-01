Casamenti: "Laguna, legge in arrivo"

"Abbiamo lavorato tanto per arrivare all’approvazione di una legge nazionale che istituzionalizzi gli interventi sulla nostra Laguna e oggi siamo vicinissimi al traguardo, stiamo attendendo l’approvazione definitiva in commissione al Senato".

E’ quanto dice il sindaco Andrea Casamenti secondo il quale "questa legge – dice – è lo strumento fondamentale per realizzare interventi, riuscire a pianificare un cronoprogramma ed ottenere stabilmente finanziamenti da parte dello Stato che deve essere uno dei protagonisti nella gestione della Laguna".

"Nel momento in cui la legge verrà approvata in via definitiva e diverrà esecutiva – continua il primo cittadino – sarà una grande vittoria per il Comune di Orbetello, per la cittadinanza e per la nostra amministrazione che ha creduto fin da subito nella validità di questo disegno di legge ed abbiamo lavorato senza sosta per ottenere questo risultato".

"In ogni caso – sottolinea Casamenti – fino al 2027 è in vigore l’accordo di programma con la Regione Toscana, nel quale sono previsti gli interventi da realizzare con urgenza, come ad esempio la raccolta e lo smaltimento delle alghe, il dragaggio delle rive e dei canali di gronda, la disinfestazione a breve delle acque soprattutto di quelle più stagnanti. Naturalmente, appena la legge entrerà in vigore, come amministrazione comunale lavoreremo da subito, di concerto con gli altri Enti interessati, all’attivazione del Consorzio con l’approvazione dello statuto, atto necessario per far partire la macchina organizzativa e per ottenere in maniera rapida la nomina da parte del ministero dell’amministratore unico".

Michele Casalini